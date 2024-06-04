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BATMAN バットマン（ジャスティス・リーグ）
商品番号 V18797178411
商品名

BATMAN バットマン（ジャスティス・リーグ）
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：未開封品。新品で購入品。未開封なのでフィギュアに大きなダメージは無いと思います。箱はキズ、汚れ、破れなどダメージあります。画像③値札、バーコードを剥がしたダメージ。S.H.Figuarts対象年齢15才以上BANDAI2017MADEINCHINA
http://narcologia.ru/goods/competitive277281.html
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