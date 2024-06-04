BATMAN バットマン（ジャスティス・リーグ）

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商品詳細
状態：未開封品。新品で購入品。未開封なのでフィギュアに大きなダメージは無いと思います。箱はキズ、汚れ、破れなどダメージあります。画像③値札、バーコードを剥がしたダメージ。S.H.Figuarts対象年齢15才以上BANDAI2017MADEINCHINA
http://narcologia.ru/goods/competitive277281.html
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