SUSU RUN to 2020 ブルゾン

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tricotのボーカル中嶋イッキュウさんがデザインしたブランド、SUSUのブルゾンです。susuikkyunakajimaRUNto2020ブルゾンサイズFREEtricot中嶋イッキュウイッキュウボーカルパーカーブルゾンバンドトリコ着丈 71身幅 81裾幅（ゴム上り） 56裄丈 98袖口幅（ゴム上り） 9.5天幅 22前下がり 11後下がり 3