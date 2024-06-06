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SUSU RUN to 2020 ブルゾン
商品番号 C86217564735
商品名

SUSU RUN to 2020 ブルゾン
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tricotのボーカル中嶋イッキュウさんがデザインしたブランド、SUSUのブルゾンです。susuikkyunakajimaRUNto2020ブルゾンサイズFREEtricot中嶋イッキュウイッキュウボーカルパーカーブルゾンバンドトリコ着丈　71身幅　81裾幅（ゴム上り）　56裄丈　98袖口幅（ゴム上り）　9.5天幅　22前下がり　11後下がり　3
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