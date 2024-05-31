名探偵コナン 怪盗キッド 黒羽快斗 アクリルアクセサリースタンド 君に花束を

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商品詳細
︎︎︎︎☑︎商品・名探偵コナン怪盗キッド黒羽快斗アクリルアクセサリースタンド君に花束を︎︎︎︎︎︎☑︎状態正規品です。暗所にて保管している為綺麗な状態です。︎︎︎︎︎︎☑︎梱包方法画像の状態＋プチプチ2重＋テープ付OPP袋orチャック付ポリ袋︎︎︎︎☑︎発送方法普通郵便定形外郵便局窓口から発送︎︎︎︎︎︎☑︎発送予定日お支払い確認後1~7日即購入⭕
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