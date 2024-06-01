Ｒ348 1900年初期作 アンティークバカラ 金彩バラ文グラス

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cc商品をご覧頂き、有難うございます。金彩ロココ様式装飾紋キャビネットグラスです。1900年頃の作品。ひび、欠けも無く、装飾の状態も良い綺麗なお品です必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 10.8㎝/口径 4.5㎝・重量 59.5g◆付属品：箱どうぞ宜しくお願い致します。