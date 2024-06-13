

京焼・清水焼 近藤悠三作 染付 壺・水指 柘榴 合箱 無傷。 - 陶芸



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寸法：H約16.0cm×W約16.0cm×S約10.5cm×M約8.8cm。人間国宝、京都芸大学長、日本工芸会参与など。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。返品商品受領確認後、24時間以内にご返金手続きを完了させて頂きます。