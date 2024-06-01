東京九段つるや画房　竹久夢二作　絵葉書　絵はがき　額装　3点　N　4913A

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大きさ （はがき）幅約14.2cm×9.2cm（額）厚さ約2.7cm 幅約27.5cm×22.7cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。