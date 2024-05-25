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掛軸　古画　人物画　【 雲華 】　掛け軸　骨董品
商品番号 D87701880941
商品名

掛軸　古画　人物画　【 雲華 】　掛け軸　骨董品
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】　古画　人物画　【雲華】　掛け軸肉筆（紙本　手描き）【状態】骨董品　シワ　オレ　あります。大変に古い掛け軸です。経年の劣化があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９０ｃｍ×よこ４８ｃｍ180826　M　サ52　掛軸　古画　人物画　【雲華】にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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