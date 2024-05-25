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- 掛軸 古画 人物画 【 雲華 】 掛け軸 骨董品
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商品詳細
【商品名】 古画 人物画 【雲華】 掛け軸肉筆（紙本 手描き）【状態】骨董品 シワ オレ あります。大変に古い掛け軸です。経年の劣化があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９０ｃｍ×よこ４８ｃｍ180826 M サ52 掛軸 古画 人物画 【雲華】にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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