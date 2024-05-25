Eve 虎狼来 ArenaTour 2023 くじ　B賞　耳フード付きタオル白

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EveArenaTour2023虎狼来くじにて当選した耳フード付きタオル白です。未開封です。しかし、外装の状態に関しては責任を負えませんのでご了承ください。発送までお時間をいただく可能性がございます。#虎狼来 #kororon