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Eve 虎狼来 ArenaTour 2023 くじ　B賞　耳フード付きタオル白
商品番号 N35638080425
商品名

Eve 虎狼来 ArenaTour 2023 くじ　B賞　耳フード付きタオル白
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EveArenaTour2023虎狼来くじにて当選した耳フード付きタオル白です。未開封です。しかし、外装の状態に関しては責任を負えませんのでご了承ください。発送までお時間をいただく可能性がございます。#虎狼来　#kororon
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