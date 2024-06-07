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SHINee 15周年ペンミグッズ ロングスリーブシャツ ONEWトレカ付き
商品番号 Y44699939199
商品名

SHINee 15周年ペンミグッズ ロングスリーブシャツ ONEWトレカ付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます♪SHINeeFANMEETINGEverydayisSHINeeDAY15周年ペンミ韓国公式グッズロングスリーブシャツONEWver.トレカ付きです。サイズ：胸囲112㎝、肩幅48㎝、袖丈63㎝、総長73㎝ファンミーティング会場で購入したもので、新品未開封となります。★発送の際は折りたたんで防水対策をして梱包し、メルカリ便で発送いたします。★海外商品のため細かい傷や擦れがある場合がございます。　ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。即購入可
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