盾の勇者の成り上がり ラフタリア 1/7 完成品フィギュア

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商品詳細
盾の勇者の成り上がりラフタリア1/7完成品フィギュア#KOTOBUKIYA#盾の勇者の成り上がり#ラフタリア#盾の勇者の成り上がりラフタリア1_7完成品フィギュア未開封状態で飾っていました中古品にご理解ある方のみご購入くださいm(__)mお値下げの方はご遠慮くださいキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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