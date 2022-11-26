天明年号銘釈迦如来坐像　古美術骨董古道具仏像神像阿弥陀薬師明王天部木彫木造金銅



天明年号銘釈迦如来坐像 古美術骨董古道具仏像神像阿弥陀薬師明王天部 ...



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売り切れ必至！ 僧形立像 6寸 合掌 円光背 ◇白檀 木彫 仏像 彫刻 ...



仏像骨董の値段と価格推移は？｜4件の売買データから仏像骨董の価値が ...



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仏像の種類（如来・菩薩・明王・天）の見分け方を詳しく解説 | 骨董品 ...



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全高３０センチ木彫白毫あり両手の印相から釈迦如来としました特徴は蓮座の下に渦巻く雲座、阿弥陀来迎図に似た様相です往生の際に釈迦が迎えにくる特殊な信仰と思われます１番下に「天明七（1787）十一月十日〇〇」刻銘（〇〇は作者かと思われるが不読）古物です。首は抜けます。ノークレームノーリターンでお願いいたします。