マッキー　MACKIE / MIX5 コンパクト・アナログミキサー

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商品詳細
予備機として購入していましたが、稼働回数が殆んど無いので、出品致します。事務所で保管していましたので、外観傷も無く大変綺麗です。通電確認済み。箱はありませんが、機材の性質上梱包は厳重に行います。本体、ACアダプター、変換ジャック一個#MACKIE#MIX5種類...ミキサー
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