YAMAHAの楽器店で新品を購入し、2023年3月から半年ほど利用しました。多少の使用感はありますが、大事に使っていましたので比較的綺麗ですusedにご理解のある方お願いいたします。巾着は付属致しません。ゴムのキャップはおつけします。アクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ種類···クラリネット現在の新品定価22000円当時19800円で購入公式HPより引用暖かみのある音色レベルを問わず吹きやすくストレスない吹奏感4モデルの中で最も軽い素材（アルミ）を使用し、リードブロックも少し小ぶりになっているため、「リードが素早く振動し、レスポンスが速い」という他の2モデルとは異なる特徴があります。リードを押さえるレールを広角にし、表面に凸凹加工（エッチング）を施しているので、リードのホールド力が高く、どのレベルのプレーヤーでも扱いやすいリガチャーになっています。丸みのある音色でよく響き渡ります。



エディ・ダニエルズ【エクスプレッションズ】リガチャー ブルー／B♭クラリネット



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巨匠監修の エディのリガチャー 日本初上陸 - 管楽器専門店ダク・DAC



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