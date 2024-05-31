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SO-DO CHRONICLE 層動 BIRTH UNIT『プロトタイプセット』
商品番号 I21056627550
商品名

SO-DO CHRONICLE 層動 BIRTH UNIT『プロトタイプセット』
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【最終価格】SO-DOCHRONICLE層動仮面ライダーオーズBIRTHUNIT『プロトタイプセット』です！・仮面ライダーバースプロトタイプ・メダル缶・運用マニュアル・セルメダル・台座・交換用複眼パーツ・交換用手首・武器新品内袋一部未開封です。このセットで、仮面ライダーバースプロトタイプを再現できます。また他の層動シリーズと組み合わせることも可能です。なお、発送はメルカリ便の予定となります。【箱なし発送】39層動装動SO-DOCHRONICLEプレミアムバンダイ仮面ライダーオーズ仮面ライダーバースプロトタイプカッターウイングショベルアームドリルアームクレーンアームキャタピラレッグブレストキャノンバースバスター
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