SO-DO CHRONICLE 層動 BIRTH UNIT『プロトタイプセット』

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商品詳細
【最終価格】SO-DOCHRONICLE層動仮面ライダーオーズBIRTHUNIT『プロトタイプセット』です！・仮面ライダーバースプロトタイプ・メダル缶・運用マニュアル・セルメダル・台座・交換用複眼パーツ・交換用手首・武器新品内袋一部未開封です。このセットで、仮面ライダーバースプロトタイプを再現できます。また他の層動シリーズと組み合わせることも可能です。なお、発送はメルカリ便の予定となります。【箱なし発送】39層動装動SO-DOCHRONICLEプレミアムバンダイ仮面ライダーオーズ仮面ライダーバースプロトタイプカッターウイングショベルアームドリルアームクレーンアームキャタピラレッグブレストキャノンバースバスター
http://narcologia.ru/goods/perpetual816346.html
http://narcologia.ru/goods/unusable814174.html
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SO-DO 層動 仮面ライダーオーズ BIRTHUNIT バース 装動 プレバン - 特撮
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