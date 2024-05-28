M437 伝統工芸品 木製漆器 花車金蒔絵 梨地椀二客 鳥蝶 / 蓋輪島加賀懐石

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「伝統工芸品木製漆器花車金蒔絵梨地椀二客花鳥花蝶」花車に鳥や蝶が華やかな梨地椀二客でございます。【寸法】全高約8.6cm椀高約5.7cm椀深さ約4.2cm幅約12cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年によるスレキズ、ややヨゴレ、蒔絵の小カケ、椀側面に漆剥がれ一つ、ヤケ、等の時代感がございます。写真にてご確認をお願いいたします。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。ご了承の上、落札をお願いいたします。#鳥#花車#工芸品#蝶#古玩#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#3w



M437 伝統工芸品 木製漆器 花車金蒔絵 梨地椀二客 鳥蝶 / 蓋輪島加賀 ...



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