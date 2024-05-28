No65油彩画 紫華

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商品詳細
サイズ27×22cmF3号作者岡部忠則二科会会友油彩で、描いています。キャンバスのみ発送となります。複数ご購入希望の方は、2点目からお値引きいたしますので、先にコメントをいただけれ、さま専用にし、200円割引いたします。静物の種類...油彩画・油絵形式...その他主題...静物主な画材...油彩絵の具
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