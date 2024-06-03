高機動プリン体 水星の魔女 新刊セット C102 コミケ

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コミックマーケット102でサークル『高機動プリン体』より頒布された水星の魔女の新刊セットになります購入後袋の中にいれ破損のないように持ち帰りました目立った汚れや傷はありませんが手渡しで受け取ったものになるので状態を気にされる方はご購入をお控え下さい水濡れ、破損対策の梱包を行った上で発送させて頂きます即購入可お値引不可機動戦士ガンダム水星の魔女コミケ