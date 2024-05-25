レイジングサーフ１BOX シュリンク付

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOXシュリンク付き、新品未開封となります。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。商品は、緩衝材で包みメルカリコンパクト便にて発送いたします。コメント無し即購入OK( ・∀・)b送料無料24時間以内発送（スピード発送バッチあり）#ポケカ#ポケモンカード#レイジングサーフ#黒炎の支配者#クレイバースト#スノーハザード#VSTARユニバース#シャイニースターV#イーブイヒーローズ
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