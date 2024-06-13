茶道具　棗　島田春光　溜塗菊平棗

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商品詳細
種類···茶道具高さ約5.6センチ 径約8.6センチ輪島の漆芸家 島田春光の作溜塗に菊蒔絵を施した平棗です。作者の落款が底に蒔絵で入ってます。目立つ傷や汚れ等は無く、綺麗な状態です。共箱は経年による、若干のヤケ、シミ等見受けられます。
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