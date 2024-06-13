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茶道具　棗　島田春光　溜塗菊平棗
商品番号 P90206770505
商品名

茶道具　棗　島田春光　溜塗菊平棗
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約5.6センチ　　径約8.6センチ輪島の漆芸家　島田春光の作溜塗に菊蒔絵を施した平棗です。作者の落款が底に蒔絵で入ってます。目立つ傷や汚れ等は無く、綺麗な状態です。共箱は経年による、若干のヤケ、シミ等見受けられます。
http://narcologia.ru/goods/ordering162879.html
http://narcologia.ru/goods/passivity912683.html
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茶道具　棗　島田春光　溜塗菊平棗
2023年最新】平棗 漆の人気アイテム - メルカリ

茶道具　棗　島田春光　溜塗菊平棗
茶道具 棗 荒井樹芳 高台寺蒔絵 内、銀地-

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