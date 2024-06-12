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ディズニー　おしゃれキャット　ベルリオーズ　ぬいぐるみポシェット
商品番号 F47040919533
商品名

ディズニー　おしゃれキャット　ベルリオーズ　ぬいぐるみポシェット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おしゃれキャットのぬいぐるみバッグです。顔から尻尾までで約50cm程になります。状態は特に目立つ傷や汚れなく綺麗です。発送は匿名配送のらくらくメルカリ便で送らせていただきます。お値下げごめんなさいm(__)m即購入歓迎！興味のある方は是非！
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