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- ハンナバーベラ ソフビ フリントストーン フィギュア FRED\u0026BARNEYレア
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商品詳細
ハンナバーベラソフビフリントストーンフィギュアFRED\u0026BARNEYセット60’sアメリカン ヴィンテージレアなアイテムです。レトロフィギュアビンテージフィギュアハンナバーベラキャラクターFREDANDBARNEY高さ 約30cmフレッド 26cmバーニー経年の小傷などありますが、大きなダメージはありません。なお、ヴィンテージコレクションですので、軽微な汚れなどがありますので、状態は写真でご確認いただいた上でご購入をお願いします。セット販売になります。バラ売りは致しませんので、ご了承ください。HannaBarberaTheFlintstones原始家族
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