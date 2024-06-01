ハンナバーベラ ソフビ フリントストーン フィギュア FRED\u0026BARNEYレア

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ハンナバーベラソフビフリントストーンフィギュアFRED\u0026BARNEYセット60’sアメリカン ヴィンテージレアなアイテムです。レトロフィギュアビンテージフィギュアハンナバーベラキャラクターFREDANDBARNEY高さ 約30cmフレッド 26cmバーニー経年の小傷などありますが、大きなダメージはありません。なお、ヴィンテージコレクションですので、軽微な汚れなどがありますので、状態は写真でご確認いただいた上でご購入をお願いします。セット販売になります。バラ売りは致しませんので、ご了承ください。HannaBarberaTheFlintstones原始家族