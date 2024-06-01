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ハンナバーベラ ソフビ フリントストーン フィギュア FRED\u0026BARNEYレア
商品番号 X98078659588
商品名

ハンナバーベラ ソフビ フリントストーン フィギュア FRED\u0026BARNEYレア
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンナバーベラソフビフリントストーンフィギュアFRED\u0026BARNEYセット60’sアメリカン　ヴィンテージレアなアイテムです。レトロフィギュアビンテージフィギュアハンナバーベラキャラクターFREDANDBARNEY高さ　約30cmフレッド　26cmバーニー経年の小傷などありますが、大きなダメージはありません。なお、ヴィンテージコレクションですので、軽微な汚れなどがありますので、状態は写真でご確認いただいた上でご購入をお願いします。セット販売になります。バラ売りは致しませんので、ご了承ください。HannaBarberaTheFlintstones原始家族
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful595951.html
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