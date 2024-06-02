ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリー ザ・ベスト 天空の鎧

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商品詳細
商品の説明ドラゴンクエストレジェンドアイテムズギャラリーザ・ベストから・天空の鎧画像のもので全てになります。箱は付属しません。未使用・内袋未開封ですが、10年以上前に販売された商品を素人が保管していたものになります。画像1:表画像2:裏プチプチなどで梱包してゆうパケットプラス箱にての発送を予定しております。※値段交渉不可#ドラクエ
http://narcologia.ru/goods/Adder886575.html
http://narcologia.ru/goods/preference447738.html
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