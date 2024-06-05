ミツル　sr xy ポケモンカード

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商品詳細
細かな傷や白かけ等あります。画像に映らない傷、汚れありです。かなり前に子どもが集めて遊んでいた物なので、プレイ用として御理解よろしくお願いします。いろいろお気にされる方やチェックが厳しい方には見合わないと判断しております。梱包はリサイクルを利用する事がありますのでご了承ください。梱包資材にまでクレームをつけたことのある方もご遠慮ください。値下げ不可でご了承ください。
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