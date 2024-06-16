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リザードンVstarSARミュウツーVstarSARリザードンVSAR
商品番号 M28329707435
商品名

リザードンVstarSARミュウツーVstarSARリザードンVSAR
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンVstarSAR212/172ミュウツーVstarSAR221/172リザードンVSAR211/1723枚組です！自引き後スリーブに入れ暗所で大切に保管していました!白欠けなど傷などは有りません商品の状態は写真を参照して判断して下さいませ!ですが神経質な方や完美品を求める方の購入は控えて下さい!折れ、濡れ対策をした上で丁重に発送致します。発送に関しては出来るだけ迅速に対応致します!すり替え防止の為購入後の返品はご了承下さいませ!商品の説明を読み理解した上での購入をお願い致します!
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