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- Seymour Duncan SH-1n 59NJ 90年代 Vintage
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商品詳細
セイモアダンカンSH-1nです。90年代製のWashburnN4のネック側から取り外しました。裏のシールの文字は59NJと記載されてると思われます。配線の長さは約35cmです。ネジが2本付属します。取り外すまでピックアップから音は正常に出ていたので動作に問題は無いと思います。申し訳有りませんが、個別の値下げ相談は受け付けません。アクセサリー・パーツ...ピックアップ
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