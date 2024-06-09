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壺
商品番号 U30555019864
商品名

ブランド名 Uvital
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

父の代からの壺です、焼きはどこかはわからないです観賞用花などは入れていません高さ30センチ口は8.5センチ胴回り1メートル断捨離です
http://narcologia.ru/goods/organization827862.html
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