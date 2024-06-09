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商品詳細
父の代からの壺です、焼きはどこかはわからないです観賞用花などは入れていません高さ30センチ口は8.5センチ胴回り1メートル断捨離です
http://narcologia.ru/goods/organization827862.html
http://narcologia.ru/goods/slide442687.html
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