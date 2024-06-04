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- 雀のお宿、彼谷芳水画伯、直筆。県無形文化財指定者
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商品詳細
彼谷 芳水画伯、雀のお宿。日展会員。審査員１回。帝文１５回、日展特選１回受賞。富山県無形文化財指定、県文化賞受賞画伯、直筆、色紙サイズ
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