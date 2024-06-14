MANESKIN マネスキン　Tシャツ トートバッグ

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商品詳細
去年の豊洲ピットのライブで購入しました。Tシャツは衣装ケースに入れる際に皺が寄ってしまったのですが一度試着したのみで、トートバッグは未使用です。シャツはGILDANのLサイズで、寸法は実寸で肩幅51身幅53着丈71cmです。トートは横幅37縦幅41吊るした時の持ち手の高さ28cmです。
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