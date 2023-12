サム41のヴィンテージTシャツです(sサイズ)通常Lサイズ着用ですが、当時ピッタリ着るのがマイブームで小さいサイズを着てました生地の退色、プリントのひび割れ感、風合いが抜群でヴィンテージ感が最高にカッコいいと思います腹部には、小穴が見受けられますがそれはそれでヴィンテージ感が増しカッコいいのではないかと思います中古品となりますので神経質な方はお控え願いますメロコアスカハードコアポップEpitaphファットレック レコードヘルキャット レコードNOFXバッド・レリジョンPENNYWISEガータマウスVANDALS



サム41 Tシャツ SUM41 OUT FOR BLOOD,ロックTシャツ,公式,バンドTシャツ関連,ポップパンク,メロコア,ハードコア,パンク,Hard Core,punk,us,hc,パンク,バンドTシャツ,通販



ロックファッション、バンドTシャツ のGEKIROCK CLOTHING / SUM41 ...



SUM 41 the hell song - Etsy 日本



SUM 41 Sketches European Tour 2022, Tシャツ - バンドTシャツ専門店T-oxic(トキシック)



SUM 41 Tシャツ Lサイズ サム41 Tee



SUM 41「BLUE DEMON」Tシャツ - バンドTシャツ SHOP NO-REMORSE online store



SUM 41 / サム・フォーティーワン - SKETCHES EUROPEAN TOUR Tシャツ (ホワイト)-バンドTシャツのPositiveDive(ポジティブダイブ)



サム41,SUM41,Tシャツ,公式,バンドTシャツ関連,ポップパンク,メロコア,ハードコア,パンク,Hard Core,punk,us,hc,パンク,バンドTシャツ,通販



SUM 41 / サム・フォーティーワン - ORDER IN DECLINE TOUR Tシャツ (ブラック)-バンドTシャツのPositiveDive(ポジティブダイブ)



Sum 41 / Face Tシャツ (M) : SUM 41 | HMV&BOOKS online - T20



SUM 41 Does This Look Like All Killer No Filler European 2022, Tシャツ - バンドTシャツ専門店T-oxic(トキシック)



SUM 41 / サム・フォーティーワン - OUT FOR BLOOD Tシャツ (ブラック)-バンドTシャツのPositiveDive(ポジティブダイブ)



オフィシャル バンドTシャツ:SUM 41 CROW ブラック



ロックファッション、バンドTシャツ のGEKIROCK CLOTHING / SUM41 ...



VINTAGE SUM 41 Punk rock band / Does This Look Infected album ...