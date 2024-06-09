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ヤマハ クラリネット YAMAHA YCL33 グラナディラ管　タンポ交換済み
商品番号 R42078592353
商品名

ヤマハ クラリネット YAMAHA YCL33 グラナディラ管　タンポ交換済み
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 14,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️　#カーサ楽器　⭐️ヤマハクラリネットYAMAHAYCL33グラナディラ管　タンポ、コルク交換済ケース付メンテナンス済み商品です。タンポ交換済み、コルク交換済み、ハードウェアパーツは全て研磨済み、木管部クリーニング済。YAMAHAジャパンビンテージのカレッジモデル中位機種です。当時のYAMAHAカレッジモデルへの開発意欲は凄まじもので、相当の完成度を感じます。グラナディラ材は現在では希少性が高く、狂いの少ない優れた木材です。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ケースアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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