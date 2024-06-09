ヤマハ クラリネット YAMAHA YCL33 グラナディラ管　タンポ交換済み

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商品詳細
他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️ #カーサ楽器 ⭐️ヤマハクラリネットYAMAHAYCL33グラナディラ管 タンポ、コルク交換済ケース付メンテナンス済み商品です。タンポ交換済み、コルク交換済み、ハードウェアパーツは全て研磨済み、木管部クリーニング済。YAMAHAジャパンビンテージのカレッジモデル中位機種です。当時のYAMAHAカレッジモデルへの開発意欲は凄まじもので、相当の完成度を感じます。グラナディラ材は現在では希少性が高く、狂いの少ない優れた木材です。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ケースアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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