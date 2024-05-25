Elioth エレキギター　S305 ジャンク品　付属品

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商品詳細
数年前に購入しましたがなかなか弾く時間もなく部屋に置いたままになっていました。見たところ目立った汚れ傷なさそうですが、素人のため動作未確認です。そのためジャンク品扱いでお願いいたします。 ストラップやギターの保証書、スタンドなど付属品（写真2、3枚目）もセットでお付けします。#ギター #エレキ #音楽 #アコギ#本#娯楽 #エリオス #ジャンク品
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle819866.html
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