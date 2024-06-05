九四式山砲　戦友会記念品　模型

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フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···その他スケール山砲兵第九連隊に所属していた祖父の遺品です。戦友会の記念品らしく飾られていたもので、箱は処分され、札に加工されているようです。調べたら真鍮製らしいですが、詳細は分かりません。部品は画像にあるものが全てですので、部品一部欠品の可能性があります事をご了承下さい。