即中斎好写　鈴木光入　鱗鶴透莨盆と木村清五郎　一双煙管セット　茶道具　表千家

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サイズ：莨盆径・約25.5×17.3ｃｍ 高・約10.5ｃｍ 煙管長・約40.5ｃｍ付属品：共箱、布、栞（写真にあるもの）（茶筅はつきません）発送 ：100サイズ段ボールの予定です。中古です。全体的に状態良好ですが、煙管の金具部分に経年による変色などあります。共箱にちょこっと折れあります。どうぞを写真よくご覧くださいます様よろしくお願い致します。莨盆も煙管も表千家即中斎宗匠の御好み写しです。莨盆に煙管をのせますと、ちょうど金具が当たらないようなサイズ感です。表千家のお道具揃えのはじめにピッタリなセットと思います。莨盆は京都の鈴木光入さん作で、一閑溜塗片木目で鱗透かしです。煙管は新潟の金工師木村清五郎さん作です。どちらも皆さんご存じ有名な作家さんと思います。発送は煙管が長いので、100サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3