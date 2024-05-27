釜　菊地正直　茶道具　腰霰紋　木箱　茶道

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商品詳細
高さ(蓋含まず) 19cm直径16cm口の内径直径9、7cmわれ、かけなく、良い状態です
http://narcologia.ru/goods/monophonic245112.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture972141.html
http://narcologia.ru/goods/calling285050.html
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