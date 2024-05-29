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- ノーバル・モリッソー（版画）【北のピカソ】
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商品詳細
作家名:NORVALMORRISSEAU（カナダ人）略歴:1932年生まれ〜2007年没（75歳）1959年に独学で絵を描き始めた。1960年にトロントの画商に見出され、以後先住民カナダ人アーティストとして活躍。「北のピカソ」として知られる。作品名:“BirdFamily”サイズ:39.2×30.1cm（縦/横）（額含む）金属製額。ガラス板入り。サイン入り。#NORVAL_MORRISSEAU#ノーバル_モリッソー#ノーバル_モリソー#先住民アーティスト#カナダ#版画#北のピカソ
http://narcologia.ru/goods/competitive18081.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement659999.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose842940.html
ノーヴァルモリッソーポスターとプリント抽象的なカラフルなウォールアートノーバルモリッソー絵画キャンバスホームウォールデコレーション画像40x60cmx1フレームなし
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