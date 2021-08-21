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希少芸術品！50s〜 アメリカアンティークFenton深緑フェントンガラスUSA
商品番号 L37229793281
商品名

希少芸術品！50s〜 アメリカアンティークFenton深緑フェントンガラスUSA
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しましたオールドフェントンです。1950～60年代頃のものということです。とても上品な佇まいで、置いておくだけでも絵になります。ヴィンテージの雰囲気のあるアイテムです。サイズはフリルの最大幅が約16cm、高さ約15cmあります。状態は、割れやカケなどなく良い状態です。ビンテージ品にご理解ある方よろしくお願いします。#40s#60s#イギリス　#paris#ホブネイル#フランス#アールデコ#antique#フェントン#フランシスカン#FENTON#イームズ#アンティーク#ファイヤーキング#パイレックス#fireking#コスチュームジュエリー#北欧#インテリア#ドイツ#アールヌーボー#アラビア#骨董#シャビーシック#美術品#ブロカント#レディース#蚤の市#ミッドセンチュリー#家具#フェデラル#レトロ
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