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LUDWIG ビンテージ・ヘッドレス・タンバリン
商品番号 Y79887442074
商品名

LUDWIG ビンテージ・ヘッドレス・タンバリン
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA老舗ドラム・パーカッションメーカー「LUDWIG(ラディック)社」の10インチ・タンバリン。60～70年代前半まで生産されていた逸品で、メイプル単板シェルのダブル・ジングルモデルです。古いものですので、傷や汚れ等多少あります。
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