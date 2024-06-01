LUDWIG ビンテージ・ヘッドレス・タンバリン

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商品詳細
USA老舗ドラム・パーカッションメーカー「LUDWIG(ラディック)社」の10インチ・タンバリン。60～70年代前半まで生産されていた逸品で、メイプル単板シェルのダブル・ジングルモデルです。古いものですので、傷や汚れ等多少あります。
http://narcologia.ru/goods/mythic892935.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect341170.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney636449.html
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Ludwig ビンテージ タンバリン 10インチ 美品 ラディックの落札情報 ...
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