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FILM LIVE シウミン　ビジュアルクリアブックマーク　ステッカー　トレカ
商品番号 N36352791573
商品名

FILM LIVE シウミン　ビジュアルクリアブックマーク　ステッカー　トレカ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO-LJAPAN公式サイトにて購入した、FILMLIVEBlu-rayとDVDの特典です。3点ともランダムの予約・購入特典です。未使用未開封です。・ビジュアルクリアブックマーク・ビジュアルステッカー・通常盤DVDのトレカバラ売り不可です。3点をまとめて硬質ケースに入れて防水対策を行い発送します。※即購入OK#EXO#XIUMIN#シウミン　#フィルムライブ　#FILMLIVE
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