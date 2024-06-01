FILM LIVE シウミン　ビジュアルクリアブックマーク　ステッカー　トレカ

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商品詳細
EXO-LJAPAN公式サイトにて購入した、FILMLIVEBlu-rayとDVDの特典です。3点ともランダムの予約・購入特典です。未使用未開封です。・ビジュアルクリアブックマーク・ビジュアルステッカー・通常盤DVDのトレカバラ売り不可です。3点をまとめて硬質ケースに入れて防水対策を行い発送します。※即購入OK#EXO#XIUMIN#シウミン #フィルムライブ #FILMLIVE
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