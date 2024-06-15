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PRS SE TORERO エレキギター
商品番号 G60647870900
商品名

PRS SE TORERO エレキギター
ブランド名 ポールリードスミス
特別価格 税込 30,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRSのフロイドローズ搭載のエレキギターになります。約1年前に整備済みの美品の中古として購入し、使用していましたが、断捨離のため出品させていただきました。個人的な感想としては、よく整備されているのとスルーネックなのもあってかなり弾きやすいギターでした。状態としては、ボディ裏に少々凹みがあるのと、写真3枚目の右上のようにヘッドに傷があるのと、ネジやフロイドローズのパーツが少しさびている程度で、音使用には問題ありませんが、ロックパーツのネジが少し舐めています。発送の際は弦を緩めて送らせていただきます。また弦はエリクサーのオレンジ(9-46)を張っています。付属品・・・純正ソフトケース以下公式引用スペック・BodyWoodBoundMahoganyBodywithFlameMapleVeneer・NumberofFrets24・ScaleLength25.5\"・NeckWoodMaple・FretboardWoodBoundEbony・NeckShapeWideThin・FretboardInlaysNoInlay・BridgeFloydRose1000SeriesTremolo・TunersPRSDesignedTuners・HardwareTypeNickel・TreblePickupEMG81・BassPickupEMG85・PickupSwitchingVolumeandToneControlwith3-WayTogglePickupSelector・Weight3.710kg
http://narcologia.ru/goods/freshman104156.html
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