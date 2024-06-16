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三味線バチ べっ甲調三味線撥 ネオ甲撥
商品番号 Q14426010198
商品名

三味線バチ べっ甲調三味線撥 ネオ甲撥
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。柄の部分に少し傷があります。写真をご確認ください。三味線撥　地唄撥　べっ甲撥ばち　高級　撥　バチ　天然素材　サイズ開き:約10cm全長:約19.3cm重さ:約148.9g写真を参考して下さい。自宅保管につきご理解いただける方のみ購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。#ファッション#レディースファッション#レディース小物#ファッション小物#工芸品#伝統工芸品#アンティーク#古美術#古美術品#工芸品#骨董#骨董品#細密彫刻
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