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- カナレ電気製 75Ω 二連ビデオジャック DVJB-W 26ch ビデオパッチ盤
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商品詳細
CANAREビデオジャック【DVJB-W】結合終端型75Ω1Uコネクタパネル専用キャップ21個付属■仕様：canarewebをご覧ください。#AV機器#DVシリーズ#パッチベイ#音響機器#3Gsdi#コネクターパネル種類···パッチパネル
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