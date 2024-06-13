OLYMPIAN オリンピアン　サックス　アルト　ヴィンテージ　コーン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！こちらは OLYMPIANオリンピアンのアルトサックスです。修理に出して使おうと思いましたが、楽器が増えすぎたため出品いたしました。かなり古いものの様で70年以上前に作られたものだと思います。アメリカンビンテージです。インターネットの情報ではCONNのステンシルらしいです。ネックスクリューが欠品しております。ヴィンテージ サックスです。演奏するには修理が必要です。ジャンク扱いでお願いします。宜しくお願い致します。#サックス #ヴィンテージ #ビンテージ#コーン #CONN #ジャンク種類...サックス
http://narcologia.ru/goods/rebellion446178.html
http://narcologia.ru/goods/capitation452208.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion648678.html
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