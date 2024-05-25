BD-2W Blues Driver 技Craft Boss エフェクター

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9年前くらいに購入箱、説明書あります全体的に細かい傷がありますので、気にされない方のご購入をお願い致します動作確認済みご希望があれば電池とコネクタをお付け致します。BD-2W(J)MADEINJAPANBluesDriver技WazaCraftSeriesSpecialEditionBOSS#BOSS#BD_2W_J_MADEINJAPANBluesDriver技WazaCraftSeriesSpecialEdition