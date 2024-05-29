激レア 当時物 B'z LIVE-GYM Pleasure '93 Tシャツ

◎今回撮影の際に開封しました。袋は付きません。Tシャツのみの発送です。Ｂ’ｚ ＬＩＶＥ-GYM PLEASURE’93JAPTHERIPPER当時購入しました。サイズフリー着丈 66.5㎝身幅 52㎝とても希少ですので欲しい方にお譲りしたいです。#JAPTHERIPPER#Ｂ’ｚライブTシャツ #Ｂ’ｚTシャツ#Ｂ’ｚグッズ #稲葉浩志 #松本孝弘 #PLEASURE #TREASURE #黄色いTシャツ#レア



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