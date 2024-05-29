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激レア 当時物 B'z LIVE-GYM Pleasure '93 Tシャツ
商品番号 O73983956426
商品名

激レア 当時物 B'z LIVE-GYM Pleasure '93 Tシャツ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 5,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎今回撮影の際に開封しました。袋は付きません。Tシャツのみの発送です。Ｂ’ｚ　ＬＩＶＥ-GYM　PLEASURE’93JAPTHERIPPER当時購入しました。サイズフリー着丈　66.5㎝身幅　52㎝とても希少ですので欲しい方にお譲りしたいです。#JAPTHERIPPER#Ｂ’ｚライブTシャツ　#Ｂ’ｚTシャツ#Ｂ’ｚグッズ　#稲葉浩志　#松本孝弘　#PLEASURE　#TREASURE　#黄色いTシャツ#レア
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