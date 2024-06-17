ギブソン　LPJ 120周年記念モデル。

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入門機種とも言える、LPJの120周年記念モデルです。50の手習いに買ったのですが、恥ずかしながら、ほとんど使用しておりません。 これからエレキギターを始める方も、是非、ギブソンを手にしてみて下さい。タイプ···レスポールタイプ色 チェリーバースト 輸送は、ソフトケースをギター用段ボールに入れてお送りします。準備のため、ご購入の際には、お時間を頂きたく事をあらかじめ、ご了承願います。