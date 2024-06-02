ディズニー　グーフィー　applause製

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商品詳細
ディズニーgoofyグーフィーapplause製手脚はある程度動きます。立ったり座ったり出来ます。全長 約28cm幅 約12cm35年以上前のお品になります。自宅保管していましたのでご理解ある方のご購入お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/financier491560.html
http://narcologia.ru/goods/passivity590583.html
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