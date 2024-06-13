志戸呂焼 拳骨 茶碗 江戸時代 遠州七窯

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サイズ：径11.0～12.3、高7.7cm前後畿内に有る城下町で代々続く御典医の蔵整理をお手伝いした折に入手した品ですほぼ未使用で無傷完品写真の古箱に納まっていましたが保管中に箱の入れ違いが有ったと見えてサイズが少し大き目ですお殿様からの拝領品なのか無名の作です高貴な方への献上品には銘を入れないと聞いたことが有ります薄手の作品で鉄釉薬のコントラストも抜群です作風から見て時代の志戸呂焼に相違ないと見ますが写真にてご理解の範囲でご購入下さい