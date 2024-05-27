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エレファントカシマシ　Tシャツ　タオル　まとめ売り
商品番号 X47345844061
商品名

エレファントカシマシ　Tシャツ　タオル　まとめ売り
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレファントカシマシのグッズです。バラ売り不可となります。目立った汚れはあまりないですが、Tシャツはたたんで保管していたのでしわがついています。Tシャツ・2014年　ツアーTシャツ　日程入り　Mサイズ・2016年　春FES　ElephantKashimashi×男TシャツMサイズ　1997年野音にて、宮本が着用していたTシャツを完全再現・2015年　新春ライブin武道館　Mサイズタオル・2014年　ツアー・2015年　新春ライブin武道館　寄席文字タオル※今治タオルタグ付き・2015年　新春ライブin武道館　ハンドタオル・2016年　夏FES　・2017年　30thAnniversaryフェイスタオル（袋入り）#エレファントカシマシ#エレカシ_Tシャツ#エレカシ_タオル
http://narcologia.ru/goods/manufacture41.html
http://narcologia.ru/goods/pompous796223.html
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