エレファントカシマシ　Tシャツ　タオル　まとめ売り

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商品詳細
エレファントカシマシのグッズです。バラ売り不可となります。目立った汚れはあまりないですが、Tシャツはたたんで保管していたのでしわがついています。Tシャツ・2014年 ツアーTシャツ 日程入り Mサイズ・2016年 春FES ElephantKashimashi×男TシャツMサイズ 1997年野音にて、宮本が着用していたTシャツを完全再現・2015年 新春ライブin武道館 Mサイズタオル・2014年 ツアー・2015年 新春ライブin武道館 寄席文字タオル※今治タオルタグ付き・2015年 新春ライブin武道館 ハンドタオル・2016年 夏FES ・2017年 30thAnniversaryフェイスタオル（袋入り）#エレファントカシマシ#エレカシ_Tシャツ#エレカシ_タオル
http://narcologia.ru/goods/manufacture41.html
http://narcologia.ru/goods/pompous796223.html
http://narcologia.ru/goods/navigate262130.html
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