絵画.版画　渡辺あきお[野原の冒険]

最終値下げになります。絵画の種類···その他形式···額縁入り御覧頂きありがとうございます。渡辺あきお[野原の冒険]になります。昨年12/15購入後約8ヶ月間飾っていました、時折ホコリを取り除く程度でしたが、目立った汚れ傷などありません。サイズ等以下の通りです。額サイズ:38.0×46.0cm作品サイズ:22.5×31.0cm重量:2.5kgセカンドエディション 525/s800画像にて御確認頂き中古品として御理解頂ける方よろしくお願いします。



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