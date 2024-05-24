ミスタードーナツ ポン・デ・ライオン ガラス皿＋ ハンドタオル セット 非売品

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商品詳細
ミスドのポン・デ・ライオンガラス皿1枚（箱付き）とハンドタオル1枚のセットです。☆状態：新品、未使用です。・ガラス皿の方は撮影のため箱を開封していますが未使用品です。・ハンドタオルの方も未使用です。☆カラー：ブルー（皿）☆種類：皿・プレート☆素材：ガラス(食洗機不可)☆サイズ直径：約11cm厚さ：約2cm☆形状：丸※細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※ゆうパケットポストにて発送の予定です。※バラ売りは不可とさせていただきます。#メルカリライブ出品大会#ミスタードーナツ#ミスタードーナッツ#ミスド#ノベルティ#記念品#非売品#セット売り#ハンドタオル#皿#ポンデ#ライオン#PON#DE#LION#ＰＯＮ#ＤＥ#ＬＩＯＮ#タオル
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